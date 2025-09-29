تجميع خيوط تفكيك حصار الفاشر..

استقراء المسار الزمني وكيف تم فك الحصار الجوي.

♦️- في 17 اغسطس صحيفة الغارديان البريطانية نشرت عن مصدر في الامم المتحدة ان المنظمة الاممية عرضت ان يقوم سلاح الجو الملكي بالمساهمة في اسقاط الاحتياجات الانسانية للفاشر (غذاء ودواء) وتم ابلاغ مليشيا الد!عم الsريع بذلك للتنسيق وضمان سلاسة عمليات المساعدات لكن المليشيا هددت باستهداف الطائرات الاردنية واسقاطها.

♦️- خطة المليشيا كانت حصار جوي الي جانب حصار ارضي واستعانة بمرتزقة كولمبيين ومشغلي مسيرات وانظمة مدفعية ودفاع جوي وفوق ذلك حرق كل القري ومعسكرات النازحين حول المدينة لخلق منطقة فراغ يسهل مراقبتها ومنع تهريب الدواء والغذاء وفي النهاية اجبار المواطنين والفرقة السادسة والمستنفرين علي الاستسلام بسبب الجوع والمرض وانعدام الذخيرة مع استمرار الهجوم والاستهداف بالمسيرات للمقتنيات الثمينة للجيش من مدافع وعربات ثنائي وخنادق وتحصينات وحتي تكايا وتجمعات المواطنين والاسواق

♦️- اصبح الوضع حرجا جدا وكان سقوط الفاشر متوقعا مع تزايد الضغط وانعدام الطعام وتناقص الذخائر

🚨- عند هذه اللحظة (لحظة انهيار خطة الامم المتحدة في الاستعانة بسلاح الجو الاردني لاسقاط المساعدات) وضع الجيش السوداني خطته العسكرية لتحييد كل منصات الدفاع الجوي التي تملكها المليشيا والتي وفرتها لها دول اقليمية بغرض اسقاط الفاشر..

– خطة طموحة وصبورة ولكنها تحتاج تكامل للجهود والمعلومات من الرصد الجوي والرصد علي الارض..

– قبل اربعة ايام اوردت صحيفة ان الجيش السوداني استطاع بالفعل تدمير 3 منصات تتبع المليشيا

– مسيرات حديثة شاركت في الخطة واصلت مسح سماء الفاشر ليلا ونهارا لرصد وتحليل كل البيانات مترا بمتر

– صبر جبار من المقاتلين في الداخل وتحمل فاق كل الحدود في انتظار الامل ولحظات تحييد منصات الدفاع الجوي للمليشيا.. لم يكن عددها معلوما

♦️- قبل اربعة ايام اوردت منصة صدي السودان نقلا عن مصدر عسكري سوداني ان الجيش استطاع تدمير ثلاث منصات دفاع جوي متطورة جدا تتبع للمليشيا حول الفاشر – يرجح انها من نوع FK-2000 الصينية المتطورة.. مما عقد العملية ان هذا النوع متنقل وهو مضاد للطيران وللمسيرات كل منصة تغطي دائرة قطرها 25 كيلو وعلي ارتفاعات شاهقة معززة برادارت واجهزة رصد بصري وحراري ..

♦️- بالامس فقط في شرق الفاشر قام الجيش بقصف عنيف علي منطقة جقو جقو فيما يعتقد بانه اخر نظام دفاع جوي ومدفعية ثقيلة للمليشيا حول الفاشر

– واليوم فجرا عادت للتحليق طائرات الجيش السوداني الثقيلة من نوع انتنوف معلنة انتهاء الحصار الجوي للفاشر وتدمير الاصول الثمينة للمليشيا التي دفعت فيها دول اقليمية مئات ملايين الدولارات بغرض اسقاط الفاشر وارتكاب مذابح في حق سكانها والرجال الشجعان الذين يحمون المدينة

♦️- حتي رحلة الطيران اليوم لم تكن سهلة وكانت مخاطرة كبيرة فربما كان هناك منصة اخري مخفية لكن عزم الرجال كان اكبر وتوفيق الله كتب نهاية رائعة للكيد والتآمر اختلط بزغاريد النساء وتكبير الرجال والاطفال واطلاق رصاص الاحتفال في الهواء

– قصة تماسك الجيش السوداني والشعب السوداني قصة تستحق ان تروي وان يحتفي بها.. والفرح بظهور الطيران الحربي في سماء الفاشر يرسل رسالة شكر كبيرة لقيادت الجيش ويذكرهم بان الفرح الكبير سيكون بتحرير المدينة وهزيمة مليشيات الخراب.

– الله اكبر ولله الحمد

– المصادر في التعليقات.



Alnour Sabah

