⛔معركة وعي على الهواء.. حيث انتصر الحق وانكسر الباطل

في لقاء الأمس عبر قناة الجزيرة مباشر.. انكشف زيف الخطاب وسقطت الأقنعة… كان الحوار بين هشام شمس الدين و شريف متحدث صمود… لقاء اصطدمت عنده كل دعايات قوى الظلام الداعمة للمليشيا الإرهابية بحائط من الحقيقة الصلبة وتحطمت خلاله كل السرديات المفضوحة و المكررة….

دخل ممثل قوى الحرية والتغيير وهو يظن أنه قادر على تسويق أكاذيبه المعتادة.. بحديث عن السلام الزائف وشعارات جوفاء عن إدعاء حرص كاذب عن الوطن والمواطن وهجوم أجوف يستثير من خلاله الجمهور على الحركة الإسلامية واستدعاء أحداث عفا عليها الزمن لا علاقة لها بواقعنا الحاضر….

بدأ متحدث صمود بسرد تاريخي ممل لا علاقة له بالسؤال ولا علاقة له بواقعنا المعاش… ليبدأ بعدها برفع صوته متوهماً أن الضجيج قد يصنع إنتصاراً.. لكنه فوجئ بأن هشام شمس الدين قد عرف اسلوبه في النقاش..حيث بدأ الرجل بالرد عليه بسرد الحقائق فألقمه الحجة تلو الحجة و الحجر تلو الحجر بالبيانات والأرقام والتواريخ الدامغة… بنفس اسلوبه المعتمد على علو النبرة مع شيء من الحدة….

هنا لم يجد شريف متحدث قوى الظلام سوى النكران فأنكر البيانات وأنكر التقارير وأنكر ما قاله بكري الجاك حين طالب الجيش بالإستسلام وأنكر تصريحات محمد الفكي التي لم يمض عليها سوى ليلة واحدة.. و تساقطت أكاذيبه واحدة بعد الأخرى وتهاوى منطقه أمام قوة الدليل ووضوح الحجة و البرهان…

لقد أثبت اللقاء أن الحق لا يُهزم بالصوت العالي ولا تُطمس الحقيقة بتكرار الأكاذيب… لقاء الأمس لم يكن مجرد حوار على الشاشة.. بل معركة وعي وصمود في وجه الباطل حيث تنتصر الحقيقة على الزيف وينهزم الباطل أمام قوة الحق وتنكشف خيانة المتآمرين أمام جماهير الشعب…. لقاء الأمس جدير بالمشاهدة.

يوسف العركي

