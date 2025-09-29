تغيير المناهج – التاريخ أولا!!

بكري المدنى

التقرير بتغيير المناهج الدراسية مسألة مهمة جدا فلقد ثبت بعد عقود أننا نحشو الرؤوس بما لا يفيد!

إعادة بناء سودان ما بعد الحرب لا يصلح بالمواد القديمة !

في تقديري أن أكبر انتكاسة في البناء التاريخي للسودان كانت (لوثة) المهدية التى قامت على الحديد والنار

كانت البلاد مثل غيرها من الأقطار الإسلامية تحت الحكم العثماني التركي – لم يكن مثاليا-نعم- لكنه كان أفضل من دولة المهدية -!

حتى الحكم الإنجليزي الذي حرر السودانيين من قبضة المهدية كان – في تقديري – أفضل من دولة المهدية!

لقد استغل محمد احمد فحل (الإمام المهدي) جهل الناس وعاطفتهم الدينية ليسوقهم خلف أوهامه وأحلامه المدمرة!

أكثر من عبر عن لوثة المهدية كان خليفة المهدي عبدالله ود تورشين!

دولة خليفة المهدي دمرت المجتمعات السودانية وقتلت أعيان القبائل وعلماء الدين وارتكبت من الموبقات ما لم يرتكبه الأتراك (المسلمون الحمر) قبلها ولا الإنجليز البيض بعدها!!

إن تحرير السودان والسودانيين الحقيقي كان بقيادة الإنجليز من أنصار( المهدي)

نعم يجب إعادة كتابة التاريخ من جديد وعلى نحو صحيح

لابد من تعريف جديد للمهدية في السودان ولموقعة كرري الفاصلة ومحاكمة ام دبيكرات العادلة!

دعونا نتصالح مع تاريخنا ولا نخجل منه -المهدية دعوة ودولة كانت ولا زالت أكبر سقطة في تاريخ وجغرافيا السودان

إن الإعتراف بالعقدة التاريخية للسودان والسودانيين يساهم في علاج مرض الحاضر الذي يتجدد بالجنجويد!

لا يمكن الفصل بين التاريخ والحاضر والصور هي ذات الصور والمشاهد نفسها و— الإدعاءات

المستقبل فقط للحقيقة مهما كانت مرة والحقيقة أن المهدية والجنجويدية -إتنين بس!

بكري المدنى