(صمود) بكل بساطة تريد استعادة تحالفها مع الجيش والدعم السريع لمواجهة الإسلاميين!

لك أن تتخيَّل أن يقول حمدوك وود الفكي وبابكر فيصل وخالد سلك لأهالي الجنينة والفاشر والأبيض والهلالية وود النورة والسريحة وأزرق وصالحة وكل مكان شهد انتهاكات المليشيا وفظائعها وأصبح الجنجويد عندهم رمزاً للشر المطلق_ نحن نريد استعادة تحالفنا مع هذا الشر المطلق وإعادتهم للسلطة مرة أخرى لمواجهة خصومنا الإسلاميين!!

مشكلة هؤلاء المُنْبتِّين أن عينهم لا تنظر إلى الداخل أبداً، ولا يعنيهم في شيء سخط السودانيين _ الذين يريدون أن يحكموهم من جديد _ أو رضاهم!

عيونهم وعقولهم وأفئدتهم مُعلّقة فقط في الخارج، في سفارات الاتحاد الأوربي ومنظماته وآلياته وأدواته في المنطقة.

وبإذن الله يلفظهم عما قريب الخارج كما لفظهم الداخل، فليس ثمَّة عاقل ينفقُ وقتَه ومالَه وحركتَه وجهودَه على فاشلين لا تحس منهم من أحد بين أهليهم ولا تسمع لهم بينهم ذِكْراً ولا رِكْزاً

عمر الحبر