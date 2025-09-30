إمداد الفاشر الجوي بالورقة والقلم

مختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية والعسكرية.

نجاح الجيش السوداني في عمليات الإمداد الجوى لمدينة الفاشر فيه دلالات :-

اولها: إصرار الحكومة علي دعم صمودالفرقة السادسه التي قامت بدور كبير في تحطيم القوة الصلبة للتمرد في إقليم دارفور وتحييد قادة المليشيا في الميدان بدأ بقائدهم علي مستوي الإقليم علي يعقوب ومرورا بعدد كبير من قواتهم وصولا لإصابة قائد ثاني للمليشيا عبدالرحيم دقلو

ثانيهاً: دفعه معنوية لمواطني المدينة الذين اصطفوا للقتال دفاعا عن مدينتهم وتحسين الحالة الغذائية لهم .

ثالثها: ستسرع من عمليات الاستنزاف التي تقوم بها قوات الفرقة للمليشيا في المدينة واطرافها مما سيساعد في ضرب كل ترتيبات التمرد الإدارية والعملياتية.

رابعهاً: فيه دلالة علي تحسن حالة الاستمكان الجوي للقوات الجوية السودانية التي تقوم بتحييد الدفاعات الجوية للعدو قبل عمليات الإنزال الجوي وفي ذلك ضرب للدعم النوعي الخارجي التي حصلت عليه المليشيا من الخارج.

من بين اشواك الابتلاء يتجلى النصر الكبير …

نصر من الله وفتح قريب

الحمدلله والشكر لله.

عامر حسن عباس