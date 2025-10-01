حمى الضنك – الكوليرا .. وفد الطوارئ الصحية يقف على الوضع الصحي بالجزيرة

استقبل الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف، بمكتبه الثلاثاء وفد الطوارئ الصحية بوزارة الصحة برئاسة الأستاذ خالد الجمري، الذي أوضح أن زيارتهم للجزيرة تستهدف الوقوف على الوضع الصحي الراهن والتدخلات التي تمت لاحتواء الأمراض الوبائية، بجانب الإطلاع على موقف بنوك الدم من حيث السعة التخزينية ومقدراتها على توفير الحوجة من الدم ومراجعة الترتيبات النهائية لقيام حملات مكافحة نواقل الأمراض إضافة للإشراف على تركيب أجهزة الفيديو كونفرنس الخاصة بمركز عمليات الطوارئ برئاسة الوزارة.