ممثل والي النيل الأبيض يخاطب مؤتمر قمة النيل الأبيض للمسؤولية الاجتماعية

حيا د. الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض ممثل الوالي مجاهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المشاركة في حرب الكرامة في كل محاور القتال، وهنأ بالانتصارات التي حققتها في محور كردفان .

جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر الاربعاء بقاعة المهن الصحية بربك مؤتمر قمة النيل الأبيض للمسؤولية الاجتماعية الذي نظمه مشروع بصمتي للتدريب والتنمية البشرية بالتعاون مع مركز الخرطوم للتدريب، وذلك بحضور الأستاذ عبد الرحمن موسى المدير التنفيذي لمحلية ربك ومديري مشروع بصمتي ومركز الخرطوم للتدريب ولفيف من المهتمين والجهات ذات الصلة بالتدريب والمسؤولية المجتمعية.

وأعرب ممثل الوالي عن أمله في فك حصار الفاشر. وأشار الطيب إلى أهمية التدريب في تجويد وترقية الأداء من أجل التطوير والبناء.

ودعا ممثل الوالي إلى ضرورة تفعيل دور المسؤولية المجتمعية خاصة في ظل هذه المرحلة، وذلك من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية وواجهات المجتمع من منظمات واتحادات وقطاعات شباب ومرأة وطلاب، حاثاً على ضرورة تحريك طاقات الشباب والاستفادة منها في مجالات مبادرات إصحاح البيئة وإعادة الإعمار وغيرها من المشروعات، وطالب سيادته بتنظيم ملتقى جامع لمناقشة قضايا التعليم والصحة والمياه.

من جهته، أبان المدير التنفيذي لمحلية ربك أن المسؤولية المجتمعية تعد مساهمة طوعية تجاه قضايا وطنية ومجتمعية. داعياً كافة مكونات المجتمع للمشاركة الفاعلة في تفعيل دور المسؤولية المجتمعية .

وامتدح عبد الرحمن جهود مشروع بصمتي ومركز الخرطوم للتدريب في إقامة هذه الفعالية، ووجه بتوجيه ميزانية التدريب بالمحلية لهذين المركزين من أجل عمل دورات وورش تدريبية متقدمة للمساهمة في المسؤولية المجتمعية بالولاية.

إلى ذلك، أكد د. محمد عبد الرحيم خوجلي مدير مشروع بصمتي، رئيس المؤتمر، أن هذه القمة جاءت تأكيداً أن الإنسان محور أساس التنمية المستدامة مما يتطلب تدريبه وصقل مهاراته من أجل خلق تنمية مستدامة .

وأضاف أن مشروع بصمتي تبنى رؤية واضحة من خلال الاستثمار في العنصر البشري. مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المشروع المتمثلة في الفقر والبطالة. وقال إن معالجتها تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية من خلال الشراكات الذكية وعبر قيام المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والورش.

فيما أشار الأستاذ أحمد الأمين المصباح مدير مركز الخرطوم للتدريب أن المسؤولية المجتمعية واجب وطني وإنساني، مؤكداً أن المركز سيكون منصة للتنمية وبناء القدرات عبر الشراكة مع مشروع بصمتي وأي شراكات أخرى.

سونا