التأمين الصحي بالجزيرة يحتفل باليوم العالمي لكبار السن

دشن الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة صباح الاربعاء الأيام العلاجية المجانية ضمن احتفالات الصندوق باليوم العالمي لكبار السن بالمراكز الصحية بالمحليات تحت شعار: (كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي – تطلعاتنا ورفاهيتنا وحقوقنا) تحت إشراف مدير التأمين الصحي بالولاية الدكتور الأمين حسين عمر، الذي أكد أن المبادرة تعكس اهتمام التأمين الصحي بكبار السن وتقديراً لدورهم الحيوي في المجتمع، مشدداً على استمرار تقديم الخدمات الصحية النوعية التي تساهم في تحسين رفاهية هذه الفئة المهمة.

مما يجدر ذكره أن الأيام العلاجية تتضمن عيادات مجانية وتثقيفاً ومحاضرات وأفلاماً توثيقية.

على صعيد آخر، احتفل الصندوق القومي للتأمين الصحي صباح اليوم بمحلية المناقل باليوم العالمي لكبار السن.

حيث أوضح الأستاذ بدر الدين عبد الله الإمام مدير التأمين الصحي بالمحلية أن برنامج الاحتفال تضمن أنشطة توعوية وفتح عيادات علاجية مجانية مع تخصيص مقابلات مباشرة مع الأطباء لمناقشة أبرز التحديات الصحية التي يواجهها كبار السن، خاصة في مجال صحة الأسنان.

من جانبه، أعرب د. خير السيد عبد الباقي مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي عن سعادته بالاهتمام الكبير الموجه لكبار السن. مؤكداً أن التأمين الصحي يظل مؤسسة رائدة في توفير الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين.