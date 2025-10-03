والي الشمالية يؤكد دعمه لبرامج اتحاد المرأة وتمكينها اقتصادياً

التقى والي الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، الاربعاء، بوفد رئيسات اتحاد المرأة بالمحليات، المشاركات في ملتقى الاتحاد العام للمرأة السودانية الذي اختتم أعماله أمس بدنقلا.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد تنويراً شاملاً حول خطط وبرامج الاتحاد بالمحليات والتحديات التي تواجه أداء مهامه.

وأكدت رئيسة اتحاد المرأة بالولاية، بسمات شريف، أن والي الشمالية أبدى تفهماً وتجاوباً كبيراً مع برامج الاتحاد، وأعلن حرصه على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي تضمن قيام الاتحاد بدوره على الوجه الأكمل.