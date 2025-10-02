ماذا وراء الانهيار المفاجئ في صفوف المليشيا؟

تعاني مليشيا الدعم السريع أزمة خانقة في الوقود والتسليح، وتآكل الثقة بين عناصرها، خاصة بعد نجاح الضربات الأخيرة التي استهدفت أوكارها السرية وتدمير منظومات التشويش والدفاع الجوي التابعة لها، وهلاك متحركات كاملة بالجملة في ضربات قوية ومركزة.

​ويفاقم الأزمة النقص الشديد في الرعاية الطبية، حيث لا تتوفر المعينات الطبية الكافية للعمليات الميدانية، حيث تُجرى عمليات بتر الأطراف (الأرجل والأيادي) دون تخدير. وقد اضطرت الكثير من أسر المصابين مؤخراً إلى التكفل بترحيلهم وعلاجهم على نفقتها، خصوصاً بعد إغلاق مستشفي نيالا التخصصي ومجمع اليقين الطبي بسبب انقطاع الدعم المالي، وهروب الكوادر الطبية.

​والأخطر من ذلك هو الاختفاء المفاجئ للقادة الميدانيين، الذين اتجهوا للتجارة والتهريب، وعرض السيارات والأسلحة للبيع، وعملوا على نقل أسرهم من نيالا والضعين إلى كل من تشاد وجنوب السودان خوفاً من وصول الجيش والقوات المساندة له إلى تلك المدن في أي وقت.



عزمي عبد الرازق