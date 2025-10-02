الاثيوبيون لاينطقون إلا كذبا!!

كنت ضيفا مساء امس على قناه العربية الفضائية وعرضوا امامي كلمة وزير الخارجية الاثيوبية في مجلس الامن والتي القاها قبل يومين وهاجم فيها مصر وطلبوا منى التعليق

اولا: قال كذبا ان بحيرة السد العالي سعتها ثلاثة اضعاف بحيرة سدهم البالغة ٧٥ مليارا وكان بحيرة السد العالي بسعة ٢٢٥ مليارا وليست ١٦٢ مليارا اي ضعفين فقط وليس بعدنا دولا تتأذى من هذا التخزين بل منعنا اهدار المياه العذبه في البحر المتوسط لان الشعوب اولى بها ولكن اثيوبيا ترى بغلها ان البحر اولى بها!؟

ثانيا:- قال ان بحيرة السد العالي اغرقت اراضى النوبة؟! وهل اراضي النوبة تتبع اثيوبيا؟! فثلاث ارباعها تقع في مصر والربع في السودان وابرم اتفاق البحيرة باتفاقية السد العالي بين مصر والسودان المعروفة باتفاقية ١٩٥٩ فما هو دخل اللي جابوك،،،

ثالثا:- وهل بحيرة السد الاثيوبي ستخزن المياه تحت الارض ولن تغمر اراضي شاسعة ايضا وفوق سطح الارض حتى تقول بعبط ان بحيرة السد العالي اغرقت اراضي النوبة؟! بل بحيرة السد الاثيوبي غمرت اراض شاسعة وهجرت كل سكان منطقة بني شنغول وغمرت الغابات في هذه المنطقة واحتجت على ذلك المنظمة الدولية للحفاظ على البيئة ومنظمة ضد اقتلاع الغابات!!

رابعا:- ادعوا ايضا ان الفيضان الحالي في السودان ليس بسببهم ولكنه من النيل الابيض!؟ ايها الجاهل النيل الابيض لايفيض اصلا لان مياهه تتدفق بانتظام طوال العام بحجم مليار متر مكعب في الشهر لان الامطار هناك طوال العام وليست موسمية في الصيف فقط مثل اثيوبيا،، وحتى لو زادت تدفقاته فأنها تتوه في مستنقع يسمى “السد” بجنوب السودان والذي يستوعب ٣٠ مليار متر مكعب وهو الاكبر عالميا وتنعدم فيه سرعة المياه،، وعندما يخرج ضعيفا من المستنقع يقابل نهر السوبات القادم من جنوب اثيوبيا ليعطية اندفاعا للشمال حتى يصل الي الخرطوم وبالتالي فإن اي زياده به تكون من السوبات الاثيوبي بتدفقاته البالغة ١١ مليار متر مكعب طوال الصيف،، ثم اذا وفرضا بزيادة تدفقات النيل الابيض البالغة مليار متر شهريا فكم ستصل؟! اثنين او ثلاثة مليار؟!؟ولكن السودان عانى من مياه فيضان لاتقل عن ١٠ مليار،، ولكن الواضح ايضا ان السبب هو فتح جميع بوابات السد الاثيوبي لخطأ في الملء والتشغيل والادارة والاصرار على امتلاء البحيرة بسعتها الكاملة رغم عدم الانتهاء من تركيب التوربينات بما ادي الي فتح المفيض مع استمرار هطول الامطار دون اخطار السودان لتستعد لاستقبال المياه التي ينبغى الاتفاق على كمياتها طبقا لسعات السدود السودانية!!

غارقون في بالوعة ويسألون عن مصدر الرائحة الكريهة ولا ينطقون الا كذبا!!

نادر نور الدين