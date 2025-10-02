مباراة المريخ ولوبوبو غير متلفزة

معلومات مؤكدة تفيد بان مباراة المريخ وسانت لوبوبو الكنغولي في اياب تمهيدي دوري ابطال افريقيا لن تكون منقولة على اي من القنوات التلفزيونية.

وبحسب المصادر فإن انشغال القنوات الليبية والشركات المنتجة وعربات البث بالتسجيل والبث المباشر لاحتفالات العيد الوطني في ليبيا، الأمر الذي يمثل صعوبة في الترتيب لنقل المباراة عليه فإن (نادينا) تؤكد بان المباراة لن تكون منقولة.

ويستضيف المريخ سانت لوبوبو الكنغولي يوم السبت على ملعب شهداء بنينا ببنغازي في السادسة مساءً.

نادينا