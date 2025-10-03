سياسية
القائد العام يطلع على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
اطلع رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً بنيويورك.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الخميس د.كامل إدريس الطيب رئيس مجلس الوزراء.
حيث قدم السيد رئيس الوزراء تنويراً ضافياً لرئيس المجلس السيادي حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الوفد مع عدد من رؤساء وفود الدول والحكومات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي حققت نتائج إيجابية على صعيد تقوية علاقات السودان الخارجية وتعزيز مجالات التعاون المشترك.
فضلاً عن استغلال منصة الأمم المتحدة لشرح حقيقة الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرها_بية ضد الدولة ومؤسساتها، وهو ما وجد تفهما واضحا من العديد من الدول المشاركة.
إعلام القوات المسلحة