أقوي ما فعله كيكل أنه أزاح وببساطة طرف التوب من (العويش)

2025/10/02
عبد الماجد عبد الحميد
■ بعيداً عن تصريحات كيكل التي أقلقت مضجع خالد سلك أحد أبرز كلاب صيد المليشيا المروضة .. بعيداً عن هذه التصريحات وقريباً منها هل يستطيع سلك أن ينفي أو ينكر تواصله غير المنقطع حتي وقت قريب مع شخصيات رفيعة بالداخل لإعادة أرقام هواتفه المحظورة للخدمة وهو ماتمّ فعلاً بواسطة مقربين من داخل الصندوق ؟!

■ أقوي سلاح تملكه الأجهزة المختصة هو وثائق الصوت والصورة التي تكشف زيف أدعياء النضال ضد الداعمين للسودان وجيشه ..

■ بعض الطيبين ينتظرون بهذه الوثائق اليوم الأسود !!
■ أقوي ما فعله كيكل أنه أزاح وببساطة طرف التوب من ( العويش ) ..

