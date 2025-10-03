اقتصاد وأعمالأبرز العناوين
وزير المعادن يبحث مع محافظ بنك السودان تعزيز الرقابة على صادر الذهب
استقبل وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه بمكتبه الخميس محافظ بنك السودان المركزي الأستاذ برعي الصديق.
وقال نور الدائم إن اللقاء جاء في إطار التنسيق المشترك لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بصادر الذهب.
وأضاف وزير المعادن أنه ناقش مع محافظ بنك السودان أنجع السبل لتنفيذ القرارات الأخيرة الخاصة بصادر الذهب، مع التركيز على تفعيل آليات الرقابة والحد من التهريب، موضحاً أنه أطلع المحافظ على الاستعدادات الجارية لتشكيل القوة المشتركة لبسط هيبة الدولة وحماية الموارد ووقف تخريب الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المعادن على مواصلة تنسيق الجهود بين الجهات المختصة بما يضمن تعظيم الاستفادة من ثروات البلاد ودعم الاقتصاد الوطني.
سونا