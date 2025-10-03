وزير المعادن يبحث مع محافظ بنك السودان تعزيز الرقابة على صادر الذهب

وأضاف وزير المعادن أنه ناقش مع محافظ بنك السودان أنجع السبل لتنفيذ القرارات الأخيرة الخاصة بصادر الذهب، مع التركيز على تفعيل آليات الرقابة والحد من التهريب، موضحاً أنه أطلع المحافظ على الاستعدادات الجارية لتشكيل القوة المشتركة لبسط هيبة الدولة وحماية الموارد ووقف تخريب الاقتصاد الوطني.