نعم لوقف الحرب/من قال لا؟!

من مخرجات لقاء وزير الخارجية المصري مع رئيس مجلس السيادة قول الأول أنه تناقش مع الثاني حول هدنة إنسانية تمهد لوقف الحرب نهائيا في السودان وهذا مسعى طيب سواء من مصر أو غيرها من دول العالم عدا الإمارات ولكن-

لكن أي مسعى لوقف حرب مرتزقة الدعم السريع على شعب ودولة السودان مقبول بشرط من ذات الشعب وذات الدولة

إن شرط شعب ودولة السودان لوقف الحرب هو تفكيك مليشيا الدعم السريع فلا يعود لها وجود من بعد الحرب لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا

هناك أيضا حق خاص لا تملك فيه الوساطة – أي وساطة – ولا الدولة السودانية ممثلة في أي سلطة قائمة أو قادمة /الحق الخاص هذا لا تملك فيه أي جهة كانت حق العفو أو التنازل

إن استطاعت اي وساطة ضمان تطبيق شرط شعب ودولة السودان لوقف الحرب وضمان حقوق أفراده الخاصة فإن الدعوة والمسعى لوقف الحرب تبقى مقبولة اليوم قبل الغد

إن ضمنت الوساطة حقوق السودانيين فلا أحد يريد الحرب وان لم يتبق لجنجويد الدعم غير مدينة الجنينة أقصى الغرب او لم يبق لهم غير فرد واحد من المرتزقة

نعم لوقف الحرب الذي يقلل كلفة الحل العسكري بالنسبة لقواتنا النظامية والقوات المساندة لها ونعم لوقف الحرب لوقف انتهاكات مليشيا الدعم السريع للمدنيين واستهظافها المنشآت الخاصة والعامة – نعم لوقف الحرب ولكن بشرط ألا جنجويد بعدها!

بكرى المدنى