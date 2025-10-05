مؤشرات إيجابية على التوالي تؤكد التقدم في محاصرة الملاريا وحمى الضنك والكوليرا

تتوالى المؤشرات الإيجابية التي تؤكد إحراز تقدم في محاصرة الأمراض الموسمية في البلاد، خاصة بالولايات التي تأثرت مؤسساتها الصحية بعدوان مليشيا الدعم السريع المتمردة، ما يشير إلى نجاح السلطات الصحية في كسب الرهان والحد من خطر (الملاريا وحمى الضنك والكوليرا) ومحاصرتها.

وقد تضافرت الجهود الرسمية والشعبية وكذلك جهود الشركاء الإقليميين والدوليين الأمر الذي أدى إلى نتائج إيجابية في إطار الحملات العامة بالبلاد لتوفير العلاج اللازم للأمراض الموسمية فضلاً عن حملات إصحاح البيئة والنظافة ومكافحة الوسائط الناقلة للملاريا وحمى الضنك والكوليرا.

ولاية النيل الأبيض:

وفي ولاية النيل الأبيض تسلمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، ممثلة في الإمدادات الطبية بالولاية، اليوم الخميس قافلة من الأدوية مقدمة من جمعية قطر الخيرية، تحتوي على المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية ومستهلكات مختلفة تساهم في تعزيز موقف الإمدادات الطبية في مجابهة الأمراض خاصة الأمراض الموسمية (الملاريا وحمى الضنك والكوليرا) وتغطية المناطق المتأثرة بها، ومتوقع المزيد من الدعم في هذا المجال بالتنسيق مع منظمة قطر الخيرية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد متصل انعقد بمفوضية العون الإنساني بولاية النيل الأبيض اليوم الخميس اللقاء الطارئ للمفوضية والمنظمات لمناقشة التدخلات العاجلة لمكافحة حمى الضنك ودرء آثار الخريف وزيادة مناسيب النيل بمشاركة من شركاء العمل الإنساني من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية.

ويهدف اللقاء إلى وضع التدابير اللازمة للحد من انتشار حمى الضنك وطوارئ ارتفاع مناسيب النيل. حيث استمع اللقاء إلى تنوير عن موقف الوضع الصحي لحمى الضنك وأشار إلى أن عدد حالات الاشتباه وصلت 815 حالة منها 796 حالة بمحلية القطينة واثنين حالة وفاة وأن هذه الحالات ظهرت في 111 حي وقرية، وقال إن عدد الحالات التي ظهرت بمحلية تندلتي وصل 4 حالات بالإضافة إلى عدد 15 حالة وافدة من ولاية الخرطوم، وأبان أن الوضع بالولاية يتطلب تدخلات إضافية للحد من انتشار المرض عن طريق مكافحة النواقل عبر حملات الرش والمسح والتفتيش المنزلي لمعرفة تواجد الباعوض الناقل بالإضافة إلى زيادة التوعية للمواطنين بمخاطر المرض وكيفية مكافحته.

وأبدى عدد من ممثلي المنظمات التزامهم بتوفير الدعم اللازم بالأدوية والمتطوعين ووسائل الحركة لدعم وزارة الصحة في مكافحة النواقل للحد من انتشار المرض لتتمكن الوزارة من تجاوز الأوضاع الصحية الطارئة بالولاية. حيث أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعيهم للوصول إلى جميع المحتاجين في القطاع الصحي ومكافحة كل الأمراض.

ولاية البحر الأحمر:

شهدت مدينة بورتسودان اليوم ختام ورشة عمل بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا ان وقيادات وزارة الصحة في مقدمتهم الوزير الدكتور هيثم، منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، حيث ركزت الورشة بشكل خاص على الاستثمار المهم الذي قام به الصندوق العالمي في مكافحة كل من أمراض فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا في السودان.

ولاية النيل الأزرق:

شهدت محافظة الدمازين اليوم الخميس فعاليات الحملة التوعوية اليوم بالسوق الكبير، حيث شدد المدير التنفيذي للمحافظة على ضرورة تنفيذ موجهات الإدارة التنفيذية فيما يلي التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لضمان السلامة ومحاربة نواقل الأمراض، كما ناشد الجميع التعاون مع حملات النظافة وإصحاح البيئة بوضع النفايات والأوساخ في المواقع المحددة.

الولاية الشمالية:

نفذت قيادات محلية الدبة بالولاية الشمالية اليوم الخميس زيارة ميدانية شملت سبعة مراكز صحية بوحدة التضامن الإدارية، بغرض الوقوف على أوضاع المراكز وتحديد إحتياجاتها الأساسية من كوادر ومعدات طبية وتمكينها لمواجهة أي حالات وبائية طارئة خاصة الملاريا وحمى الضنك والكوليرا.

حيث يوجد تنسيق فعّال مع وزارة الصحة الاتحادية لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم في إطار دعم استقرار العمل الصحي.

ولاية نهر النيل:

تفقد الأستاذ محمد أحمد حمدو المدير التنفيذي لمحلية الدامر سير العمل بحملة النظافة وإصحاح البيئة التي تنظمها إدارة الشباب والرياضة بالمحلية بالتعاون والتنسيق مع هيئة البراعم والناشئين بمحلية الدامر وأكد المدير التنفيذي لمحلية الدامر لدي وقوفه اليوم على إزالة تراكمات النفايات والتشوهات البصرية على امتداد خط السكة الحديد بمناطق الكنوز والبان الجديد أكد حرصً واهتمامً المحلية ومواصلة جهودها لاستدامة أعمال النظافة واضاف قائلاً إن كافة إمكانيات المحلية المتاحة مسخرة لإنجاح مشروع النظافة.

وناشد المدير التنفيذي لمحلية الدامر الأندية الرياضية والشباب والمرأة للمشاركة في حملات إصحاح البيئة والنظافة لتعزيز جهود المحلية الرامية لتوفير بيئة آمنة خالية من كافة أشكال التلوث البصري لاظهار الوجه المشرق والحضاري اللائق بمدينة الدامر كحاضرة لولاية نهر النيل.

ولاية الجزيرة:

شهدت ولاية الجزيرة تدخلات لمنظمة الصحة العالمية للحد والسيطرة على حمى الضنك بالولاية. حيث استقبل الدكتور عمر يوسف التاي ممثل مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة بمكتبه اليوم وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الحسن عبد الرزاق الذي أوضح أن المنظمة بصدد إجراء تدخلات واسعة في الحد والسيطرة على حمى الضنك مؤكدًا إلتزام المنظمة بتعزيز جهود وزارة الصحة الرامية إلى إستقرار الوضع الصحي بالولاية.

ولاية سنار:

استقبلت الحكومة برئاسة الوالي اللواء الركن م. الزبير حسن السيد وأعضاء الحكومة واللجنة الأمنية اليوم الخميس وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح والوفد المرافق له في منطقة جبال مويا.

حيث ضم الوفد كلًا من الأمين العام لديوان الزكاة والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي وعدداً من القيادات التنفيذية.ودشن وزير الموارد البشرية اليوم العلاجي المجاني بمستشفى جبل مويا الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة لأهالي المنطقة، حيث يشتمل على عيادات اختصاصيين في تخصصات متعددة خاصة الأمراض الموسمية.

جهود مركزية:

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المركزية وحكومة الولاية لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية في المناطق الريفية وذات الكثافة السكانية، وتوفير الرعاية للمواطنين، لا سيما الفئات الأشد احتياجاً .