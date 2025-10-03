شاهد بالصورة.. (السفيه شتم الباشا) القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تدعم زميلها “سلك” بعد تصريحات “كيكل” المثيرة

أثارت التصريحات التي أطلقها قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, ضجة إسفيرية واسعة وصاحبتها ردود أفعال متباينة من الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “كيكل”, كان قد أكد في لقاء له أن القيادي بالحرية والتغيير, خالد سلك, إتصل مباركاً له دخوله مع قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة, قبل أن ينجح الجيش في تحريرها.

وفي أول ردة فعل من قيادات الحرية والتغيير, قامت الأستاذة حنان حسن, بنشر تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حنان, قامت بدعم زميلها خالد سلك, ضد تصريحات “كيكل”, حيث نشرت صورته وكتبت عليها هاشتاق (السفيه_شتم_الباشا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين