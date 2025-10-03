مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. (السفيه شتم الباشا) القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تدعم زميلها “سلك” بعد تصريحات “كيكل” المثيرة

2025/10/03
خالد سلك

أثارت التصريحات التي أطلقها قائد قوات درع السودان, اللواء أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, ضجة إسفيرية واسعة وصاحبتها ردود أفعال متباينة من الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “كيكل”, كان قد أكد في لقاء له أن القيادي بالحرية والتغيير, خالد سلك, إتصل مباركاً له دخوله مع قوات الدعم السريع ولاية الجزيرة, قبل أن ينجح الجيش في تحريرها.

وفي أول ردة فعل من قيادات الحرية والتغيير, قامت الأستاذة حنان حسن, بنشر تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.32176b41 3906 4818 ae65 d1dc6589bbca

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حنان, قامت بدعم زميلها خالد سلك, ضد تصريحات “كيكل”, حيث نشرت صورته وكتبت عليها هاشتاق (السفيه_شتم_الباشا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

