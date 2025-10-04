مداراتمنوعات

بالصور.. خطوبة مديرة مكتب قناني العربية والحدث لينا يعقوب من “وجيه” النيل الأزرق بعد أيام من إثارتها جدل الرئيس “البشير” ونجوم المجتمع يعلقون: (تحسهم يشبهوا بعض)

2025/10/04
557511741 2200956153742562 2729018006870275002 n

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أمس الجمعة بخبر خطوبة مديرة قناتي العربية, والحدث, بالسودان, الصحفية لينا يعقوب.

557989824 1125157602927860 8646548355484306173 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انهالت التهانئ والتبريكات على لينا يعقوب, وخطيبها المذيع اللامع والمعروف محمد العربي.

557514287 3227674937388360 6629359231756580086 n

أبرز نجوم الصحافة, والإعلام, والسياسية, والفن, قدموا التهانئ لمديرة مكتب قناتي العربية, والحدث, وخطيبها نجم قناة النيل الأزرق, على رأسهم الفنانة إيمان الشريف, والقيادية بالحرية والتغيير حنان حسن, بعض نجوم الإعلام تمنوا لهم في تعليقاتهم إكتمال الفرح بالزواج, مع تعليقات تقول: (تحسهم يشبهوا بعض).

557511741 2200956153742562 2729018006870275002 n

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الصحفية لينا يعقوب,كانت قد أثارت ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد نشرها تقرير عن حياة الرئيس السابق عمر البشير, عرضها للإيقاف من الجهات المختصة في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2025/10/04