شاهد بالصورة.. الفنانة هبة جبرة تعود للظهور بإطلالة جديدة وتلمح: (يا الكنت قايلاك صحبتي طلعتي اكبر وجعة لي)

عادت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل هبة جبرة, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب منذ خلافها الشهير.

وكانت الفنانة هبة جبرة, قد دخلت في حرب كلامية مع زميلتها الفنانة عشة الجبل, خلال مقاطع فيديو وردود متبادلة من الجانبين الأمر الذي جعل إتحاد المهن الموسيقية يتخذ قرار بفصل المطربتين المثيرتين للجدل من الإنتساب إليه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن ظهور جبرة, جاء بصورة قامت بنشرها وكتبت عليها: (يا الكنت قايلاك صحبتي طلعتي اكبر وجعة لي), وهو ما دفع البعض يصف الأمر بأنه تلميح لإحدى صديقاتها المقربات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين