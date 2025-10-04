شاهد بالفيديو.. ناشطة الدعم السريع الشهيرة “أم قرون” تهاجم جنود المليشيا بعد الإنسحابات والهزائم المتكررة: (جنود المشتركة صامدين وأفضل منكم.. تصرفوا بالدولار وما عندكم رجولة وأحسن تمشوا أمريكا تبقوا بنات)

شنت ناشطة شهيرة بالدعم السريع, هجوماً قاسياً على جنود المليشيا عقب الإنسحابات والتهديدات المتكررة من الجنود على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرجت ناشطة المليشيا التي تسمي نفسها “أم قرون”, في مقطع فيديو سخرت فيه من الجنود.

أم قرون, هاجمت جنودها بشدة وبالمقابل تغزلت في جنود المشتركة الذين يقاتلون ضمن صفوف القوات المسلحة ويستبسلون بمدينة الفاشر.

وقالت الناشطة بحسب ما نق عنها محرر موقع النيلين: (ناس المشتركة يأكلوا الانباز وصفق الشجر ورغم ذلك صامدين ويقولون الفاشر شنب الأسد.).

وتابعت أم قرون,: (بالمقابل أنتم تأكلون لحم الضان والإبل وتصرفوا بالدولار), وسألت: (أين الرجولة مستشهدة بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات).

وطالبت ناشطة الدعم السريع, في ختام حديثها جنود المليشيا بالهجرة غير الشرعية لأوروبا أو أمريكا عبر “السمبك”, وقالت: (أحسن تمشوا أمريكا تبقوا بنات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين