عمرو أديب عن مبادرة ترامب: المفاوضات في الغالب أمرها منتهي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لحظة بلحظة المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر عقدها في مصر.

و أوضح أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” على فضائية MBC مصر، “المفاوضات في الغالب أمرها منتهي”، مشيرًا إلى أن كل طرف يسعى لتقديم نفسه كمنتصر، حيث زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيق انتصارات على عدة جبهات، فيما قال ترامب إنه “أعاد السلام”.

وأضاف أديب: “اللافت أن من تعب وشقي وتعرض للشائعات لم يتحدث بعد”، في إشارة إلى الدور المصري.

وتابع أديب: “مصر تنتظر أن يجلس الطرفان معًا لحل الأزمة، وهي على الأرض في غزة، تفتح الطرق وتبني المعسكرات للمواطنين، دون ضجيج إعلامي.. مصر مش بتاعة لقطة، مصر بتاعة تاريخ”.

صدى البلد