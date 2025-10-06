سلام أم استسلام؟!.. علاء مبارك يشعل تفاعلا بانتقاده خطة ترامب بشأن غزة

أشعل علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تفاعلا واسعا بتدوينة علق فيها على موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة.

وقال نجل الرئيس المصري الراحل في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “حماس وافقت على أهم مطالب ترامب؛ إطلاق سراح جميع الرهائن و التنازل عن حكم غزة وأما بالنسبة لتسليم السلاح فهذا شرط أساسي جاء في مقترح ترامب ومطلب من المجتمع الدولي”.

وأضاف علاء مبارك في تدوينته: “باختصار لن يسمحوا لحماس ان يكون لها أي دور متعلق بالقطاع حتى لا تشكل أي خطورة في المستقبل”.

وتحدث مبارك عن ما وصفه بـ “الأمر المقلق والغير مريح” وهو “إنشاء مجلس السلام برئاسة ترامب شخصيا ومعاه شخصيات زي تونى بلير لإدارة غزة وتمويل الإعمار !!”.

وتسأاءل نجل الرئيس المصري السابق “بمنتهى الهدوء بعد كل الكلام عن 7 أكتوبر وبعد كل هذا الزخم كيف نقيم ما آلت إليه الأمور؟ ما هي حقيقة خطة ترامب (نتنياهو) المعلنة؛ هل بنود الخطة فعلا تعتبر مبادرة سلام ام استسلام؟”.

وتابع مبارك:”ما موقف إقامة الدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة! لكن الأمر المهم في الموضوع والذى يدعو الي الحذر هو كيف نضمن في المستقبل ان تحترم إسرائيل بنود أي مبادرة خاصة وان لها تاريخ طويل من التمرد ضد قرارات مجلس الامن والأمم المتحدة فهي لم تحترم قرارات كثيرة للأمم المتحدة جاءت في صالح فلسطين !!”.

وأثارت تدوينة علاء مبارك تفاعل واسع على منصة “إكس” وكتب أحد المستخدمين قائلا: “يا مستر علاء حماس دي ميتة ميتة تسلم سلاحها ميتة تقاوم بردو ميتة يبقى صاحب العقيدة يموت موت بشرف، ورد حماس ذكي جدا ولازم الدول العربية والاخص مصر تشتغل علية ونرفض رفض بات إدارة غزة لغير العرب والفلسطينيين تفتكر الوالد كان هيوافق بإدارة توني بلير لغزة أكيد لا”.

وكتب مستخدم آخر قائلا: “هو مين وقف بجانب حماس من العرب والمسلمين حتي نتنمر عليها الآن…المهم يعد فينا حمرة خجل … حماس تحارب العالم كله”.

