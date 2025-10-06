مبابي المصاب “يتمرّد” على ريال مدريد ويصرّ على الالتحاق بمنتخب فرنسا

أصرّ كيليان مبابي نجم ريال مدريد، على الالتحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي قبل مباراتيه ضد أذربيجان وإيسلندا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مبابي أُصيب في كاحله خلال مباراة ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني، ممّا أثار مخاوف لدى النادي الملكي من احتمال تفاقم الإصابة، إذا شارك مع منتخب “الديوك”.

صحيفة “L’Équipe” أوردت أن مبابي أصرّ على الالتحاق بالمنتخب الفرنسي بدءاً من الاثنين، رغم أن إدارة ريال مدريد كانت ترغب في بقائه بالعاصمة الإسبانية، كي يتعافى بأفضل طريقة خلال فترة التوقف الدولي.

وضع مشابه لكوناتي

وضع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي لا يختلف كثيراً عن مواطنه، إذ تعرّض لإصابة في عضلة الفخذ وأُرغم على الخروج من الملعب في الدقيقة 56 خلال مواجهة تشيلسي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الإعلان عن آخر المستجدات بشأن وضع كوناتي سيكون في الساعات التي تعقب وصوله إلى مركز “كليرفونتان”، إذ يُنتظر أن يخضع لفحوص دقيقة قبل تحديد استمراره بالمعسكر من عدمه.

وكان الطاقم الطبي للمنتخب واجه انتقادات كبيرة خلال معسكر سبتمبر، بعد إصابة عثمان ديمبيلي وديزيري دوي، نجمي باريس سان جيرمان، وهذا ما يتخوّف ريال مدريد وليفربول من تكراره مع مبابي وكوناتي.

الشرق