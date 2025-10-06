شاهد.. “بقال” يهاجم قيادات “المليشيا” من جديد: (حميدتي أكبر كوز ولقبه عند الرئيس السابق “حمايتي” وكان يقول البشير في رأس أي زول وأنا حالياً قنعت من الدعم السريع ومشيت وتركته)

عاد الصحفي والقيادي بالدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد فترة من الغياب بعد هروبه خارج البلاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بقال”, ظهر في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”, شهد نقاش محتدم بينه وبين بعض النشطاء.

ودافع القيادي بالدعم السريع, عن نفسه أمام إتهامات نشطاء “المليشيا”, الذين هاجموه مؤكدين أنهم حذروا قياداتهم منه على إعتباره “كوز”.

وقال “بقال”, مدافعاً عن نفسه أنه يعترف بأنه كان “كوز” في يوم من الأيام ولا ينكر هذا بعكس بعض القيادات والنشطاء الذين هم في الأصل كانوا يعملون ولاة ومعتمدين في حكومة البشير.

وزاد على ذلك بقوله أن قائد الدعم السريع “حميدتي”, كان من أكبر الكيزان, وكان الرئيس البشير يلقب بحمايتي, وهو الذي أطلق تصريحه الشهير إبان حكم البشير, والذي قال فيه: (ترشيح البشير في رأس أي زول).

وختم إبراهيم بقال, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه كان قيادي بارز ومدافعاً عن الكيزان, وبعد انضمامه للدعم السريع تعرض لحملات شرسة غادر بسببها وقال: (أنا حالياً قنعت من الدعم السريع ومشيت خليتو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين