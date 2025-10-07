من الكبير أوي لـ الساخر.. باسم يوسف يستعد لـ «كلمة أخيرة»

ينتظر عدد كبير من الجمهور ظهور الإعلامي الساخر باسم يوسف، عبر قناة «on»، وذلك بعد جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت القناة عودته عبر شاشتها بعد أكثر من عقد كامل من الغياب، وبعدما اعتاد الجمهور المصري والعربي مشاهدته عبر مقاطع فيديو قديمة وجولات «ستاند أب» مؤخرًا خارج مصر، يعود من خلال برنامج «كلمة أخيرة»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر أربع حلقات متتالية ضمن حلقات البرنامج، والتي ستبدأ حلقاته الثلاثاء المقبل الموافق السابع من أكتوبر، حيث يروي باسم يوسف تجربته الصادمة في أمريكا، قائلًا: «كنت فاكرها بداية الحلم.. صحيت على الحقيقة المؤلمة».

وظهر الإعلامي باسم يوسف في العديد من الاعمال الفنية خلال مشواره الإعلامي، وذلك من خلال ظهوره في عدد من الاعمال كضيف شرف، وابرزهم مشاركته من خلال مسلسل الكبير أوي الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد مكي، إذ ظهر بشخصيته الحقيقة، حيث قام «الكبير» بختطفه واجباره على تصوير برنامجه والذي يحمل أسم «البرنامج» في قرية المزاريطة.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «الكبير أوي»، ظهور خاص للإعلامي الساخر الدكتور باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» على قناة «سي بي سي»، حيث هاجم «الكبير أوي»، في إحدى حلقات «البرنامج»، منتقدًا ديكتاتوريته التي يتعامل بها مع أهالي «المزاريطة».

واستنكر «الكبير» ما أذاعه باسم في حلقته، وتمكن من اختطاف باسم وأجبره على تصوير حلقة أخرى في المزاريطة لصالحه، وذلك في إطار كوميدي، حيث تغيرت المزاريطة إلى مدينة نظيفة ومتكاملة، إذ حضر الكبير العرض الخاص للبرنامج، وعرض باسم يوسف مقاطع فيديو خاصة بالقرية، وفي نهاية الحلقة كشف عن حقيقة المزاريطة ولالعمال التي يقوم بها أحمد مكي بشخصية «الكبير» .

كما شارك الاعلامي الساخر باسم يوسف بالتمثيل في عدد من الاعمال الفنية بالولايات المتحدة، أبرزهم المسلسل العالمي «رامي»، ومسلسل «Upload S3» ومسلسل «Lioness» ومسلسل «The Problem with Jon Stewart» ومسلسل «Tickling Giant» .

كما ظهر الإعلامي انضم باسم يوسف ضمن لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بالموسم السابع، بمشاركة المطربة نجوى كرم والفنان السعودي ناصر القصبي والفنان اللبناني على جابر، وتم تصويره في المملكة العربية السعودية، وعُرض عبر شاشة «إم بي سي».

المفارقة أن الساخر الذي اشتهر كــ«أول كوميديان سياسي عربي» خلال السنوات الأخيرة، بدأ عمله طبيبا تخرّج في طب القاهرة عام 1998، وقضى 13 عامًا في مجال الطب، لكن في عام 2011، قرر أن يضع الكاميرا أمامه داخل شقته ويبدأ برنامجه «B+» على «يوتيوب».

بعدها نقل تجربته إلى الشاشات، ليصبح برنامج «البرنامج» واحدًا من أكثر البرامج تأثيرًا في المنطقة، حتى توقف نهائيًا عام 2014، وينقل إقامته إلى الولايات المتحدة.

المصري اليوم