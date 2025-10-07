شاهد بالصورة والفيديو.. أحد منسوبي الدعم السريع يجمع “حزم” طائلة من “الدولارات” داخل غرفة ويثير استغراب الجمهور ومتابعون يكشفون مصدر الأموال

أثار أحد منسوبي قوات الدعم السريع, بالسودان, استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن فرد الدعم السريع, ظهر في الفيديو الضجة وهو يستعرض حزم من أموال العملة الصعبة “الدولار”, قام بجمعها وترتيبها وتغليفها داخل غرفة صغيرة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن استغرابه الشديد وتساءلوا كيف لشخص مثله أن يجمع كل هذه الثروة الطائلة من العملة الصعبة.

وكشف متابعون في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين, أن هذه الكمية الكبيرة من الدولارات تمت سرقتها بواسطة هذا الشخص ورفقائه من بنوك الخرطوم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين