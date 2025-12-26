شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة “ماما كوكي” تكشف عن اسم صديقتها “الجاسوسة” التي قامت بنقل أخبار منزلها لعدوها اللدود وتفتح النار عليها: (قبضوك في حضن رجل داخل الترام)

فتحت الناشطة, والتيكتوكر, السودانية, الشهيرة كوثر عبد الله, النار على إحدى المقربات منها بمقر إقامتها بدولة فرنسا, وذلك خلال بث مباشر لها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اتهمت الناشطة المقبة باسم “ماما كوكي”, صديقتها “خنساء”, بنقل أخبار منزلها للناشطة الأخرى “سماح”, والتي تعتبر عدوها اللدود, وذلك بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى المحاكم.

وقالت ماما كوكي, أن “خنساء” اجتهدت وحاولت التقرب منها ودخول منزلها حتى اكتشفت مؤخراً هجومها عليها في أحد قروبات الواتساب.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فتحت التيكتوكر النار على “خنساء”, وأتهمتها بأنها كانت في أحضان رجل داخل “الترام”, في فرنسا.

محمد عثمان _ النيلين