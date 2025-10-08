عمرو أديب بعد فوز خالد العناني بمدير عام اليونسكو: أخذنا حقنا بعد أكثر من 70 عامًا

وصف الإعلامي عمرو أديب، فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بالاستحقاق التاريخي الذي طال انتظاره، مشددا أن مصر «أخذت حقها» بعد عقود طويلة من الغياب عن هذا الموقع الذي يليق بمكانتها كرمز للثقافة والحضارة في العالم.

وشدد خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» أن الطبيعي والمنطقي أن يكون مدير منظمة اليونسكو مصريا، قائلا: «خالد العناني كان لازم يفوز والدنيا كلها تقف جنبه ووراه، لأن هي دي بلد الثقافة، إحنا معندناش حاجة ثانية، أكثر من 70 سنة بدون مصري».

وأكد أن هذا الحق لم يأتِ اليوم فحسب، مشددا أنه «كان حقنا من أيام فاروق حسني ومشيرة خطاب، وحتى إسماعيل سراج الدين الذي رشحته دولة أخرى، كل ده من حقنا، إحنا متأخرين، واليوم يجب أن نقول أخذنا حقنا».

وأضاف أن مصر ليست مجرد دولة ذات تاريخ، ولكنها «رمز الثقافة وبلد الشعراء والمؤلفين والعلماء»، مستشهدًا بحصول مصر على جوائز نوبل في الأدب والسلام، معلقا: «أنت مصر الرمز، والرمز لازم يأخذ حقه، ومصر هي رمز الثقافة في العالم».وأشاد بالتهنئة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها «صدرت بإحساس الدولة التي تستحق» هذا الفوز؛ وليست مجرد تهنئة بروتوكولية.

وأشاد بالاختيار الصحيح لـ الدكتور خالد العناني، والذي شغل منصب وزير السياحة والآثار السابق، مشيدًا ببصماته الواضحة خلال فترته في إنشاء متاحف هامة في مصر.

وفاز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربي ومصري يفوز برئاسة المنظمة الأممية، وذلك خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس.

