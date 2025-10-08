دراسة: الزواج يُحسن الصحة ويُزيد الشعور بالسعادة والراحة

يشتكي العديد من المتزوجين في مجتمعات الشرق الأوسط من هموم المسؤولية وقيود الزواج، لكن دراسة حديثة توضح حقيقة مختلفة عن الزواج، إذ كشفت عن تسبب الزواج في تحسن الحالة الصحية للأشخاص وزيادة شعورهم بالسعادة والراحة، بينما تؤدي العزوبة إلى تدهور في الحالة الصحية وفق البحث.

وذكر موقع “ميديكال إكسبرس” أن فريقًا من جامعة ميتشيجان الأمريكية أجرى دراسة على نحو 5000 من الأمريكيين واليابانيين، بينهم متزوجون وعزاب، لمعرفة تأثير الزواج على الصحة والسعادة.

لاحظ الفريق أن الحالة الصحية تحسنت لدى الأمريكيين واليابانيين خلال 20 عامًا من الدراسة عند إقدامهم على الزواج، بينما تحسنت مستويات السعادة لدى المتزوجين الأمريكيين فقط، حيث لا يعاني العزاب اليابانيون من سوء الحالة النفسية.

وعلّق البروفيسور روبن أدلستين، أحد مشرفي الدراسة، على الفرق بين العزاب اليابانيين والأمريكيين بأن اختلاف الشعور بالسعادة يرجع إلى البعد الثقافي؛ إذ إن الأسرة الأمريكية للشخص العازب لا تقدم له الدعم ولا تتوافق مع أفكاره مثل أسرته التي يكونها بعد الزواج، بينما لدى اليابانيين يقل الاحتكاك الأسري بالشخص حتى أثناء عزوبته وإقامته معهم، ما يجنبه مشاكل الاختلاف في الرأي.

بوابة الشروق