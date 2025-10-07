شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يفاجئ الجميع برد غير متوقع على تصريحات وهجوم المطرب شريف الفحيل ضده (زعلان من الناس الحضروا الكلام وساكتين)

فاجأ الفنان السوداني, الشهير جمال فرفور, جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي برده على هجوم المطرب المثير للجدل شريف الفحيل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “فرفور”, حل ضيفاً على المذيعة تغريد الخواض, في برنامجها “الكلمة الأخيرة”, المذاع عبر فضائية البلد.

وكان الفحيل, قد هاجم جمال فرفور, في عدد من مقاطع الفيديو المتداولة على السوشيال ميديا, وأُرت جدلاً واسعاً ما جعل الجمهور يطالب, فرفور, بالخروج للرد على الإتهامات.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ المطرب الملقب بالملك, الجميع بتأكيده أنه غير “زعلان”, من الفحيل, ولكنه غاضب من الحضور.

وذكر فرفور, في حديثه أن الحضور من فنانين وفنانات كانوا بمثابة “شاهد عصر”, ورغم ذلك لم يخرجوا ويردوا بشهاداتهم على تصريحات شريف الفحيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين