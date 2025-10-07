شاهد بالصور.. إبنة الفنانة ندى القلعة الحسناء تبهر المتابعين وتخطف الأضواء في أحدث إطلالة لها والجمهور يتغزل: (القلعة عندما كانت في عمرها لم تكن بكل هذا الجمال)

خطفت الحسناء “ود”, إبنة الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, الأضواء وأبهرت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الحسناء “ود”, ظهرت في صور حديثة جرى تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

إبنة الفنانة الجماهيرية ظهرت في الصور التي قامت بالتقاطها لنفسها عبر هاتفها الضجة “آيفون17”, بإطلالة جميلة بالفستان الأبيض الأنيق.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن معظم المعلقين قارنوا بينها وبين والدتها وأكدوا أن الإبنة أجمل من أمها, حيث كتب أحدهم متغزلاً: ((القلعة عندما كانت في عمرها لم تكن بكل هذا الجمال).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين