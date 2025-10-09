الكويت.. تطوير التعاون الأمني مع أميركا لمكافحة الجريمة

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية رودني سكوت في مقر الهيئة بالعاصمة واشنطن.

وتم بحث مجالات التعاون في تطوير العمل الجمركي وأمن المنافذ واستعراض آليات تبادل الخبرات في تنظيم حركة السفر والتجارة الدولية بين الكويت والولايات المتحدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب التطورات الأمنية والتقنية، كما استمع اليوسف إلى آليات العمل المتبعة وأنظمة المراقبة والتفتيش الحديثة المستخدمة في إدارة حركة المسافرين والبضائع.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالولايات المتحدة، مثمنا الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الخارجية الأميركية في دعم مسيرة التعاون وتعزيز السلم والاستقرار بين البلدين بما يسهم في دعم جهود التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء اليوسف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقر الخارجية الأميركية.

وأكد اليوسف حرص الكويت على مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات لما لذلك من أثر مباشر في توسيع آفاق التعاون والاستفادة من الخبرات الأميركية، لاسيما في المجالات الأمنية والديبلوماسية بما يعزز قدرات المؤسسات الوطنية ويرفع من كفاءتها.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى استمرار التعاون المثمر، مؤكدين متانة العلاقات وحرصهما على مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وآليات تطوير التنسيق المشترك وتعزيز قنوات التواصل بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. كما بحث النائب الأول مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، لاسيما اهتمام الكويت بتطوير مسارات التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني.

الأنباء الكويتية