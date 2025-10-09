ترامب يلوّح بالحذر: صواريخ “توماهوك” ليست شيكاً على بياض لأوكرانيا

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من واشنطن بيع صواريخ “توماهوك” لدول أوروبية تمهيداً لإرسالها إلى أوكرانيا، بمدى يصل إلى 2,500 كيلومتر يضع موسكو ضمن نطاقها المحتمل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في معرفة ما تخطط له أوكرانيا بشأن استخدام صواريخ “توماهوك” الأميركية الصنع قبل الموافقة على تزويدها بها، موضحاً أنه لا يريد تصعيد الحرب ضد روسيا.

وأوضح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الاثنين، أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، مضيفاً: “أعتقد أنني أريد أن أعرف ما الذي سيفعلونه بها، سأطرح بعض الأسئلة، فلست أسعى إلى تصعيد تلك الحرب”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الولايات المتحدة بيع صواريخ “توماهوك” لدول أوروبية تقوم لاحقاً بإرسالها إلى أوكرانيا. وتصل مدى هذه الصواريخ إلى 2,500 كيلومتر، وهو ما يضع العاصمة الروسية موسكو ضمن نطاقها المحتمل في حال حصول كييف عليها.

الكرملين يرحّب بتصريحات ترامب حول معاهدة الأسلحة النووية

رحّب الكرملين، الاثنين، بتصريحات ترامب الداعمة لاقتراح روسيا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية “نيو ستارت”، التي تمثّل آخر اتفاقية قائمة للحد من الترسانة النووية بين البلدين والمقرر أن تنتهي في شباط/فبراير المقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي استعداده للالتزام بقيود المعاهدة لعام إضافي واحد، داعياً واشنطن إلى اتخاذ الخطوة نفسها. وعند سؤاله عن المقترح، قال ترامب الأحد: “يبدو لي ذلك اقتراحاً جيداً”.

كوبنهاغن تشدد رقابتها على ناقلات النفط

أعلنت الدنمارك أنها ستكثّف عمليات التفتيش على ناقلات النفط العابرة لممرها البحري بين بحر البلطيق وبحر الشمال، في محاولة للحد من نشاط ما يُعرف بـ”أسطول الظلّ” الذي تستخدمه موسكو للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.

وقالت كوبنهاغن إن أكثر من 60 ألف سفينة تمرّ سنوياً عبر مضيق “سكاين” شمال البلاد، وإن عشرات منها يُعتقد أنها تنتمي إلى هذا الأسطول.

ويأتي القرار بعد تقارير عن رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية فوق الأراضي الدنماركية الشهر الماضي، ما أدى إلى إغلاق مطارات، في ظل توتر متصاعد بين الشرق والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

هجمات أوكرانية على منشآت روسية حيوية

قالت روسيا إن ضربة أوكرانية استهدفت، الاثنين، مدينة بيلغورود الحدودية وأدت إلى مقتل شخصين، وذلك عقب واحدة من أكبر الهجمات الجوية الليلية منذ بداية الحرب.

وأكد الطرفان وقوع انقطاعات في التيار الكهربائي نتيجة القصف. من جانبها، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن طائراتها المسيّرة وصواريخها بعيدة المدى أصابت مصنع ذخيرة رئيسياً ومنشأة نفطية ومستودع أسلحة روسية خلف خطوط الجبهة.

وأوضحت أن الهجوم استهدف مصنع “سفيردلوف” للذخيرة في منطقة نيجني نوفغورود، ما أدى إلى سلسلة انفجارات وحريق واسع، مشيرة إلى أن المصنع يزوّد القوات الروسية بذخائر الطائرات والمدفعية.

كما أعلنت كييف أنها قصفت محطة نفط في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للجيش الروسي الثامن عشر.

نشاط استخباراتي ومعارك في الشرق الأوكراني

ذكر دميترو لافرو، نائب قائد اللواء الأوكراني الخامس والعشرين المحمول جواً، أن مجموعات تخريب روسية تنشط داخل مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة “على الأرض وفي الجو” للسيطرة على المدينة التي تعدّ موقعاً استراتيجياً للقوات الأوكرانية على الجبهة الشرقية.

