تهنئة ودعوة تاريخية.. الرئيس السيسي يرشح ترامب لـ “نوبل للسلام” ويدعوه لزيارة مصر

شهدت العلاقات المصرية-الأمريكية تطوراً لافتاً على خلفية جهود إنهاء الحرب في غزة، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لم يقتصر الاتصال على التهنئة بنجاح جهود وقف إطلاق النار فحسب، بل اتخذ طابعاً تاريخياً، إذ وجه الرئيس السيسي ترشيحاً صريحاً وقوياً للرئيس ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديراً لدوره الحاسم و”جهوده الصادقة لتحقيق السلام”.

وفي خطوة تعزز الشراكة وتبرز دور مصر كمركز للسلام، وجه الرئيس السيسي دعوة رسمية لترامب للمشاركة في الاحتفالية المزمع إقامتها في مصر بمناسبة إبرام الاتفاق، وهي الدعوة التي رحب بها ترامب بشدة، مؤكداً سعادته بزيارة دولة يكن لها كل الاعتزاز.

هذا الاتصال يؤكد عمق التنسيق المشترك وضرورة المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله، برعاية ودعم من الرئيس ترامب شخصياً.

بيان صادر عن الرئاسة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه التهنئة للرئيس ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبدياً تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.

