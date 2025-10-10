ليس ترامب .. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025.

وذكرت لجنة نوبل النرويجية، في بيان، أن ماريا فازت بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي إلى الديمقراطية.

وشهد هذا الأسبوع الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب، على أن يتم الإعلان /الاثنين/ المقبل عن جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية بحسب فرانس برس.

يذكر أن جميع جوائز /نوبل/ تمنح تقليديا في ستوكهولم، بينما تقدم جائزة السلام بشكل فريد في أوسلو، وتبلغ قيمة كل جائزة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار أمريكي).

الشرق القطرية