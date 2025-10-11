مغنية شهيرة تخلع «باروكتها» على المسرح: لوحت بها عاليًا وبدأت وصلة رقص

أشعلت الفنانة التركية يلديز تيلبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو قصير لها خلال حفل غنائي.

ظهرت يلديز تيلبي في الحفل وهي تؤدي تصرفا غير مألوف على المسرح، ما أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة بين جمهورها.

وخلال الحفل، الذي يأتي ضمن جولتها الغنائية الحالية التي تشهد حضورًا جماهيريًا لافتًا في عدد من المدن التركية، فاجأت تيلبي الحاضرين بقيامها بخلع شعرها المستعار والتلويح به في الهواء، وذلك على إيقاع الموسيقى وبكل تلقائية، قبل أن تتابع الغناء دون توقف بابتسامة عريضة وتصرف بدا وكأنه جزء من أدائها المعتاد.

المصري اليوم