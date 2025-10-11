عندما يواجه الطيارون الكارثة.. 4 أعطال جوية مرعبة

الرحلات الجوية عادة آمنة، لكن أحيانا تواجه الطائرات أعطالًا تقنية مفاجئة قد تثير القلق بين الركاب. من أعطال المحركات إلى اضطرابات الضغط، كل حالة تُدار باحترافية وبأنظمة احتياطية متقدمة تضمن سلامة الجميع على متن الطائرة.

وفقاً للدكتور غيدو كاريم جونيور، محاضر الطيران في جامعة غريفيث في أستراليا، هناك أربع مشكلات تقنية رئيسية تُعد جزءا من الطيران الحديث، وتتطلب تدريبا مستمرا للطيارين.

من بين هذه الأعطال، يُعتبر عطل المحرك الأكثر رعبا للركاب، رغم أن معظم هذه الحوادث لا تؤدي إلى كوارث، وتُحل عادةً بهبوط طارئ مدروس، مصحوب أحيانًا بانخفاضات دراماتيكية في الارتفاع تذكرنا بمشاهد هوليوود.

يقول الدكتور جونيور إن معظم الأعطال أثناء الطيران تُطلق سلسلة من الإجراءات الدفاعية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الرحلة. إليكم أربع أعطال قد تبدو مخيفة للغاية، قد تسمعون عنها أو حتى تعيشونها، وكيف يتم التعامل معها فعليًا في الجو ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

1. أعطال المحركات: الرعب الأكثر شيوعاً

تمتلك معظم الطائرات التجارية محركين على الأقل، واحد على كل جانب، لتوفير الدفع اللازم للطائرة. في حال فشل كلا المحركين، تدخل الطائرة في حالة انزلاق، ويصبح الهبوط الطارئ ضرورة للحفاظ على السرعة ومنع السقوط.

وقال جونيور: بعد تلقي إنذار نظام التحذير، يحدد الطيار المحرك المعطل ويتبع قائمة التحقق، والتي تشمل عادةً إيقاف تشغيل المحرك، الهبوط إلى ارتفاع مناسب، وتغيير المسار أو العودة إلى مطار المغادرة إذا كان الفشل بعد الإقلاع مباشرة.”

شهدت رحلة الخطوط الجوية الهندية 171 في يونيو حادثا يعكس خطورة فشل المحركين بعد الإقلاع بفترة قصيرة. تم قطع المفتاحين المسؤولين عن تدفق الوقود إلى المحركات، ما أدى إلى فقدان الطائرة للارتفاع بسرعة كبيرة وتصادمها بمباني محيطة.

ورغم أن الطائرات ذات المحركين يمكنها الطيران بأمان باستخدام محرك واحد، إلا أن أعطال المحرك تُعامل بجدية تامة، ويتدرب الطيارون على مواجهتها في محاكيات الطيران بشكل دوري.

الأسباب الشائعة لفشل المحركات:

اصطدام الطيور

الرماد البركاني

مشاكل ميكانيكية وتقنية

تسرب الوقود أو نفاده

الطقس القاسي (أمطار، تجمد)

خطأ الطيار

وعلى الرغم من ندرة حالات فشل كلا المحركين، إلا أنها قد تؤدي إلى حوادث مميتة في حال حدوثها، كما يظهر في حادثة رحلة يو إس إيروايز 1549 على نهر هدسون في يناير 2009، حين تمكن الطيارون من الهبوط بالطائرة بأمان بعد اصطدامها بالطيور وفشل كلا المحركين، لتصبح الحادثة مثالًا على “المعجزة الجوية”.

2. أعطال الأجهزة الكهربائية وأنظمة التحكم

تعد أنظمة الطائرة الإلكترونية والرقمية من أكثر المكونات حساسية، فحتى انقطاع مؤقت في لوحة التحكم أو الحواسيب يمكن أن يسبب اضطرابًا في وظائف الطائرة. مع ذلك، تم تجهيز الطائرات الحديثة بأنظمة نسخ احتياطية مزدوجة وثلاثية، تضمن استمرار التحكم في الطائرة بشكل آمن حتى عند فشل النظام الرئيسي.

3. مشاكل الهبوط والطوارئ الأرضية

الأعطال أثناء الهبوط تُعد الأكثر خطورة، إذ يتطلب الطيارون حساب السرعة، الزاوية، والمسافة بدقة متناهية. التدريب المستمر في محاكيات الهبوط الطارئ يمكّن الطيارين من مواجهة أي طارئ، مثل توقف جهاز الهبوط أو مشكلة في عجلات الطائرة، دون تعريض الركاب للخطر.

4. اضطرابات الضغط في قمرة الركاب

تسرب الهواء أو فشل نظام الضغط يُصنف ضمن الحالات الطارئة الأكثر إثارة للذعر، لكنه يُدار بكفاءة عالية. أجهزة الأكسجين الاحتياطية، وإجراءات الهبوط السريع إلى ارتفاع آمن، تجعل هذه الأعطال أقل خطورة مما يظنه الركاب، رغم شعورهم بالإجهاد أو الخوف أثناء الحدث.

على الرغم من أن هذه الأعطال تبدو مخيفة للمسافرين، فإن التدريب الدائم للطيارين والأنظمة الاحتياطية المتقدمة تجعل من الرحلات الجوية واحدة من أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم. يقول خبراء الطيران إن الوعي بهذه المخاطر والتدريب على مواجهتها يمنح الركاب والطاقم الثقة في أن أي طارئ يمكن التعامل معه بسلامة وكفاءة.

صحيفة البيان