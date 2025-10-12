قطر توضح حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية لها في أمريكا

أصدرت قطر، السبت، توضيحا بشأن إنشاء قاعدة جوية عسكرية لها على الأراضي الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، علي الأنصاري، أن الدوحة لن تنشئ قاعدة جوية في أمريكا، وإنما ستتحمل فقط تكاليف إنشاء مركز لتدريب طياريها في ولاية أيداهو.

وكتب نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن حمد المفتاح على منصة “إكس”، نقلا عن المتحدث: “لن تكون هذه قاعدة جوية قطرية، وإنما تعهدت قطر لمدة 10 أعوام بتمويل وبناء وصيانة منشأة تدريبية داخل قاعدة أمريكية”.

وتابع: “يشبه هذا الترتيب البرامج القائمة بين أمريكا وعدد من حلفائها الدوليين، ويعكس الشراكة الدفاعية المتينة بين قطر والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون المستمر لتطوير القدرات الدفاعية المشتركة”.

وأضاف: “من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد واسعة، أبرزها توفير مئات الوظائف للأمريكيين خلال مرحلتي البناء والصيانة، وقد بدأ التخطيط للمنشأة قبل عدة سنوات وحصل على موافقة السلطات المحلية وحكومة المدينة بعد عدة جولات من التشاور والمشاركة المجتمعية”.

كما لفت إلى أن القوات الجوية الأمريكية نشرت في عام 2022 تقريرا من 500 صفحة يوضح خطط هذه المنشأة، وحصل على الموافقة بعد ملاحظات من عدة جهات محلية معنية.

وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أعلن أمس الجمعة، أنه سيتم السماح لقطر ببناء منشأة جوية في قاعدة ماونتن هوم الجوية في ولاية أيداهو، والتي ستضم طائرات مقاتلة من طراز “إف – 15” وطيارين.

وقال هيغسيث في البنتاغون، بحضور وزير الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: “نوقع خطاب قبول لبناء منشأة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو”.

وأضاف: “سيستضيف الموقع مجموعة من طائرات “إف – 15″ والطيارين القطريين لتعزيز تدريبنا المشترك، بالإضافة إلى زيادة القدرة القتالية والتوافق التشغيلي”.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يتعهد فيه بالدفاع عن قطر ضد الهجمات، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة “حماس” الفلسطينية في الدوحة.

