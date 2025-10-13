إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ رغم تلقيها دعوة أمريكية

أكد مصدر إيراني مطلع أن طهران لن تشارك في قمة السلام في غزة الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية، رغم توجيه واشنطن دعوة رسمية لها.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن المصدر المطلع قوله إن “إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ رغم دعوتها رسميا للمشاركة في أعمالها” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وجّهت دعوة رسمية مساء السبت إلى عدة دول لحضور قمة الزعماء بشأن إنهاء الحرب في غزة، وشملت قائمة المدعوين إسبانيا واليابان وأذربيجان وأرمينيا والمجر والهند والسلفادور وقبرص واليونان والبحرين والكويت وكندا.

وأعلنت الخارجية المصرية عن إجراء وزير الخارجية بدر عبد العاطي ااتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه بالدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية تحضيرا لقمة شرم الشيخ للسلام، أن عبد العاطي نقل دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظرائهم في تلك الدول للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام المرتقبة يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تشهد القمة توقيع وثيقة تاريخية تقضي بوقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، مما يمثل نقطة تحول بعد عامين من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد ملايين الفلسطينيين.

ووفقا لما نقله موقع “أكسيوس” عن أحد المصادر أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية إيران على قائمة المدعوين إلى قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن إسرائيل لن تشارك.

وتعقد في مدينة شرم الشيخ بعد ظهر يوم الإثنين قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وأشارت الرئاسة المصرية أن قمة شرم الشيخ للسلام تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن القمة تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

