غزل بين البنتاغون وقطر

أعلن وزير الحرب بيت هيغسيث أن البنتاغون وافق على استضافة منشأة جديدة للقوات الجوية الأميرية القطرية في ولاية أيداهو، مؤكداً أن الدولة لعبت دوراً محورياً في تأمين اتفاق السلام في غزة.

وتم هذا الإعلان خلال حفل استقبال حاشد في البنتاغون لوزير الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث قال هيغسيث: “اليوم، نعلن عن خطاب قبول لبناء منشأة للقوات الجوية الأميرية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية في ولاية أيداهو”.

كما ستستضيف القاعدة الجديدة طائرات مقاتلة من طراز F-15 وطيارين قطريين، مما يتيح إجراء عمليات تدريب مشتركة مع القوات الأمريكية. وأضاف هيغسيث أن هذا الموقع “سيعزز تدريبنا المشترك ويزيد من فتكنا وقابلية التشغيل البيني”.

وأضاف أن المشروع يعكس عمق الشراكة الدفاعية الأمريكية القطرية، وشكر قطر على مشاركتها في الجهود الدبلوماسية الأخيرة. وقال هيغسيث: “لقد كنتم جزءاً أساسياً مما حدث في غزة، إنها لحظة تاريخية. نحن ممتنون لشراكتنا القوية، ولدعمكم لقواتنا في قاعدة العديد، يا صاحب السعادة، ولخط التواصل الذي جمعنا معاً”.

وردد آل ثاني الرسالة نفسها، واصفاً اتفاق السلام في غزة بأنه “إنجاز تاريخي” يظهر “ما يمكن تحقيقه عندما تعمل دولنا معاً”. وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس وافقتا على وقف إطلاق النار، مشيداً بدور قطر ومصر وتركيا في التوسط في الاتفاق.

وبحلول يوم الجمعة، وافقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء غزة.

وقال هيغسيث يوم الجمعة: “لا أحد غير الرئيس ترامب كان بإمكانه تحقيق السلام، وما نعتقد أنه سيكون سلاماً دائماً في غزة”.

