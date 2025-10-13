صحيفة: إسرائيل وسعت التعاون العسكري مع 6 دول عربية خلال الحرب على غزة

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادرها بأن إسرائيل قامت بتوسيع التعاون العسكري في اتصالات غير معلنة مع 6 دول عربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق سرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، اطلعت عليها، تدل على أن إسرائيل وسعت التعاون مع تلك الدول رغم انتقادات الدول العربية للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب المصادر، فإن الوثائق تشير إلى أن “التهديد الإيراني” كان العامل الرئيسي لتكثيف الاتصالات بين إسرائيل والدول المذكورة.

وذكرت الصحيفة أن عسكريين رفيعي المستوى من إسرائيل والدول الست عقدوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة عددا من اللقاءات بوساطة الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن المشاورات كانت سرية وجرى بعضها في مواقع عسكرية أمريكية. وجرى الحديث خلال أحد اللقاءات عن “التصدي للتهديدات المرتبطة بالأنفاق تحت الأرض”، حسب الصحيفة.

وقالت “واشنطن بوست” إن الوثائق كانت متعلقة بالقضايا الأمنية في المنطقة، لكنها لم تهدف إلى إقامة “تحالف جديد”.

المصدر: “واشنطن بوست”