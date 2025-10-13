إنفصال دارفور

في خطابه أمام ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة تأسيس وضع محمد حمدان دقلو الخطوط الأولى لقيام دولته في دارفور .

أعلن حميدتي أن نيالا أصبحت العاصمة الرسمية و ليست العاصمة الإدارية.

بل أراد حميدتي أن يكون واضحا بأن أشار لأفضلية نيالا علي الفاشر العاصمة التأريخية لدارفور و لدولة السلطان علي دينار مؤسس الإقليم .

قال حميدتي إن نيالا أفضل من الفاشر لأن لها حدودا مع الخارج و أن بها تجارة و وضعها المالي أفضل و بها السكك الحديدية و أنها مدينة جميلة.

هذا الإعلان يعني النية الواضحة في السيطرة علي دارفور و كل القبائل بما فيها الزغاوة بتأريخهم المشهود حاليا و سابقا كما يعني تجاوزا معنويا لقبيلة الفور التي أقام مؤسسها السلطان علي دينار الحكم من مدينة سميت بإسمه (فاشر السلطان).

لتأكيد التوجه لإقامة حكم جديد بفصل دارفور عدد حميدتي مزايا مناطق الإقليم المختلفة مشيرا لمنتجات الجنينة و السياحة في جبل مرة و غيرها .

واضح من خطوة حميدتي اختياره لتوجه جديد تنتمي فيه دولته لمنطقة أفريقية يوجد فيها نفوذ للماهرية إذ يتمدد عرب دارفور بين دارفور و تشاد و النيجر و أفريقيا الوسطى كما أن الدولة الجديدة ستقترب من داعميها في جنوب السودان و كينيا و يوغندا

منهج دقلو في إعلان نيالا عاصمة كاملة و ليست عاصمة إدارية هو ذات نهجه الأحادي في إتخاذ القرارات بصورة فردية أيا ما تكون خطورتها و الهلاك الذي وقعت فيه قبيلته و القبائل المساندة و الأزمات التي ألمت بدارفور كلها بسبب قراراته التي أعلن بها الحرب و هي التي اختار بها مَن يشغل المناصب المهمة فنال إخوته موقع النائب لعبد الرحيم و موقع المسؤول المالي للقوني و غيرهما من أهل البيت و القربي .

ثم إن حميدتي هو من يعقد التحالفات الخارجية و كانت طائرته تجوب المنطقة من تشاد إلي جنوب السودان و إلي كينيا و يوغندا يعقد الصفقات و الإتفاقيات منفردا .

لهذا تشتت مصالح و مواقف التمرد بين تشاد و النيجر و كينيا و يوغندا و إثيوبيا و غيرها و أصبحت علاقاته الدولية مثل التي تنشأ في موائد لعب الورق تلتئم سريعاً بموجب مصلحة آنية و تنفض أسرع إذا تحكمها رمية ورقة .

ختم حميدتي بقرار منه ما فعلته حكومة تأسيس التي لم يكتب لها العمر لتكمل تعييناتها و لا نعلم هل ستعتمد ذات المواقع بعد أن أصبحت نيالا عاصمة كاملة و ليست إدارية أم سنشهد تعيينات أخري ؟

تعيينات تأسيس التي قوبلت بمعارضة قوية من الرزيقات و القبائل العربية و أسكتت الأصوات المعارضة لها بالقمع و منها قيادات كبيرة في الدعم السريع و الرزيقات مثل يأجوج و مأجوج و غيره فهل سيكون للحكومة الجديدة حراس أشد بأسا بعد أن كبرت الدولة وصارت كاملة الدسم و ستكبر معها المطامع ؟ .

دولة نيالا ستكشف لأهل الإقليم ان التمرد يسوقهم نحو مصير مجهول بإتخاذ خطوات تتجه نحو فصل الإقليم عن السودان لاسيما و أن الخطوات التي إتخذها حميدتي تأتي في وقت هو في أضعف حالاته و قد طرد من الخرطوم ليتشرد في دارفور و ليس له من أمل في حكم الإقليم ناهيك عن السودان .

راشد عبدالرحيم