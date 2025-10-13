لماذا وقفنا ضد عودة بقال؟

لا أحد يستطيع أن يعيش في نيالا والضعين أو زالنجي، الموجودين حالياً في كمبالا وانجمينا والقاهرة ممن نهبوا أموال المواطنين واستباحوا دماءهم يتحسسون جوازاتهم ويرغبون في العودة، كانوا ينتظرون عودة بقال والعفو عنه للانتقال إلى الخرطوم والشمال. فالخرطوم عندهم، الأم الحنون، تسئ إليها وتسرقها، ومتى ما جئتها ستقبل بك.. فبعدما نهبوك واستباحوا عرضك ومالك وتمتعوا بمدخراتك وأثاثك واشتروا بها الشقق والأراضي، جاءوا إليك لتسامحهم ويعيشوا مجدداً بينك لينتظروا غزوة أخرى وينهبوا ما أعدت بناءه وتجميعه وتعويضه من نكبتك الأولى. فأنت ألمسامح وأنت الكريم، لذلك كان لزاماً علينا أن نقف ضد هذه العودة التي تمهد الطريق لعودة الخونة. فالعفو والعودة لهما شروط لم يحققها بقال، فلا عودة لمهزوم ولا عودة لمطرود.

حسبو البيلي