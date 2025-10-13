رسالة موجعة حد الوجع

الأخ الدكتور / عبداللطيف البوني

تحياتي لك ولكل قراء عمودك اليومي حاطب ليل أكتب اليك رسالتي هذه والألم يعصرني وما أقسى تلك الآلام النفسية التي تأتي بدون جراح لأن آلام الجسد تزول بزوال الامراض ولكن الآلام النفسية تحدث جرحاً عميقاً يبقى لفترة من الزمن وبعضها ربما يبقى لآخر العمر هذا حالي وانا اسطر لك هذه الاسطر حيث انني في قمة الشعور باليأس والقلق والعجز !

لا أود الإطالة في الحديث فخير الكلام ما قلَّ ودلَّ ودعني ادخل لك في الموضوع مباشرة وبدون رتوش ومقدمات كثيرة حيث أنني مغترب سوداني بإحدى دول الخليج تحملت مثل غيري من المغتربين السودانيين آلام الحرب وجراحها ووقفت بكل ما استطيع فعله مع أهلي وعشيرتي وأصدقائي وأقاربي وجيراني وأنا لا أمتَن على أحد بما قدمته ولا اريد الشكر من أي شخص ولا اريد أن اضيع ثواب ما قمت به وارجو المثوبة والاجر من المولى عزوجل ولكنني تعمدت ذكر هذا الشي لك لسبيين أولهما هل جزاء الاحسان إلا الإحسان !!؟ نترك للمسؤولين الرد على هذا السؤال وثانيهما أن كل من وقفت معهم من اهل وجيران واقارب وأصدقاء كلهم يتألمون ويتوجعون لآلآمي واوجاعي.

مشكلتي اخي د/ عبداللطيف البوني أنني لدي بنت حصلت على الشهادة الثانوية(العربية) لهذا العام 2025م من الدولة التي أقيم بها ولله الحمد والمنة والفضل فقد نجحت بتفوق وامتياز وتم تكريمها على مستوى المدرسة التي تدرس بها وكانت من ضمن أوائل الثانوية العامة بهذا البلد وقد كرمتها وزارة التربية والتعليم وكرمتها الدولة التي أقيم بها وتم إعطائها إقامة لمدة عشر سنوات بهذه الدولة.

وقد سعدت مثل غيري من الآباء السودانيين باكتمال امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام للدفعة المؤجلة للعام 2023م بعد توقف لعامين بسبب الحرب اللعينة وظللنا نترقب بلهفة وشوق لفتح القبول للجامعات السودانية حتى نتمكن من التقديم لبنتي المتفوقة عسى ولعل أن تجد لها مقعداً بإحدى الجامعات حتى تواصل مسيرة التفوق والنجاح في وطنها لكننا فوجئنا بأن وزارة التعليم العالي قررت عدم قبول طلاب الشهادة العربية وما سواها (شهادة لندن – الشهادة الأجنبية) للعام 2025م وكذلك العام 2024م وسمحت فقط لطلاب الشهادة العربية وما سواها للعام 2023م بالتقديم في الدور الأول للقبول العام مع العلم بأن غالبية طلاب الشهادة العربية للعام 2023م قد التحقوا بالجامعات في الدول الأخرى ولا اعتقد ان منهم من بقى حتى هذا العام دون أن يكون قد التحق باي من الجامعات !!!

ونتيجة لذلك القرار الغريب والعجيب لم أتمكن من التقديم لبنتي المتفوقة وظللنا نتابع إلا أن تم فتح القبول الخاص للجامعات الحكومية فقط وتقدمنا بطلب الالتحاق قبولاً خاصاً ولكن للاسف لم يتم قبول ابنتي بأي من الجامعات الحكومية على الرغم من أن ابنتي قدمت لكليات الصيدلة فقط بالجامعات الحكومية ولا ندري ما السبب في عدم القبول سوى تعليل وزارة التعليم العالي بعبارة (استنفاد رغبات).

وبالأمس تم فتح القبول لشواغر الجامعات الخاصة وبالطبع سوف نقدم لها ولكننا في خوف من عدم القبول من مجرد قراءة عنوان القبول (شواغر الجامعات الخاصة) كما أننا أجبرنا على قبول الالتحاق بالجامعات الخاصة على الرغم من تفوق بنتي التي كان تُمَني نفسها بدخول إحدى الجامعات الحكومية العريقة !

هذه مشكلتي د/البوني وكما أسلفت مشكلة الكثير من الآباء المغتربين السودانيين الذين قدموا لوطنهم واهلهم كل ما يستطيعون تقديمه وكان جزاء ذلك حرمان فلذات اكبادهم من مواصلة تعليمهم الجامعي على الرغم من تفوقهم ونجاهم الباهر لو كان باستطاعتي اخي د/ البوني أن اذهب ببنتي الى أي دولة أخرى تكمل بها دراستها الجامعية لفعلت ولما تأخرت ولكنني تعشمت في وطني الخير وفي مسؤولي بلادي الخير كلنا يعلم بان الدفعة المؤجلة التي جلست لامتحان الشهادة السودانية دفعة 2023م هذه الدفعة قليلة جداً وكذلك نسبة النجاح كانت متوسطة للغاية بسبب الحرب وهنالك الكثير من الطلاب في ولايات الحرب لم يستطيعوا الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية لهذه الدفعة المؤجلة فلماذا تم حرمان أبناء المغتربين السودانيين من حملة الشهادة العربية للأعوام 2024م وكذلك العام 2025م من التقديم للجامعات السودانية في الدور الأول مع إخوانهم الدفعة المؤجلة !!!؟ ما ذنبهم إن هم اكملوا الدراسة خارج اوطانهم!!!؟ بل ما ذنب آبائهم أن يحرم أبنائهم من الالتحاق بالجامعات السودانية هذا العام !!!؟ الم يكن من الحكمة طالما أن عدد الممتحنين من الطلبة بالسودان قليل أن تتاح لإخوانهم حملة الشهادات العربية سد هذا النقص طالما كانت هنالك شواغر !!!؟

الآن ما حدث من وزارة التعليم العالي السودانية انها أرادت أن تقول لكل مغترب سوداني أن ذنبك الوحيد أنك درست ابنائك خارج السودان لذلك تمت معاقبتك بعدم قبول ابناءك هذا العام في الدور الأول ويجب عليهم انتظار رصفائهم من طلاب الداخل حتى يتمكنوا من دخول الجامعات !!!

وقد يقول قائل أن الوزارة سمحت لطلاب الشهادة العربية عام 2025م وما سواها من التقديم للقبول الخاص بالجامعات الحكومية وكذلك الجامعات الخاصة وقبل الرد على هذا الادعاء ارجو من الوزارة نفسها أن توضح لماذا تم حرمان طلاب الشهادة العربية وما سواها عام 2025م من التقديم للجامعات السودانية الحكومية والخاصة في التقديم العام في الدور الأول بينما سمحت لهم في القبول الخاص لشواغر الجامعات الحكومية والخاصة !!؟ ما الحكمة من هذا القرار !!!؟

وأعود للرد على مسالة السماح لطلاب الشهادة العربية وما سواها عام 2025م بالتقديم في القبول الخاص للجامعات الحكومية والخاصة من وجهة نظري الشخصية أن المنافسة في القبول الخاص الحكومي تكون قوية جداً وقد تكون المقاعد المخصصة للقبول الخاص الحكومي قليلة جداً إذاً الواقع أن طالب الشهادة العربية وما سواها للعام 2025م حُرِمَ من حقه الأصيل في المنافسة على المقاعد (الكثيرة) للجامعات الحكومية واُعطي عطية مُزين عندما سُمِحَ له بالتقديم على المقاعد المخصصة في الجامعات الحكومية للقبول الخاص(القليلة) وكذلك أُجبر على دخول الجامعات الخاصة مع احترامي وتقديري لها.

هذا ما أحس به وأشعر به اخي د/ البوني وأنا أرى في نظرات بنتي صباح مساء كثير من التساؤلات هل هذا جزائي يا والدي وانا التي تعبت واجتهدت واصطليت بنار العلم حتى أنال نوره !!!؟ أيعقل أن يقدر غيركم نجاحي وتفوقي ويقومون بتكريمي بينما أبناء جنسي ووطني يرفضون مواصلة تعليمي !!!؟ كل بنات دفعتي من هن دوني في الترتيب التحقن بجامعاتهن في اوطانهن وكلهن يسألنني متى ستلتحقين بالجامعة ؟ ولا رد عندي !!!؟

وكذلك أنا اخي د/ البوني لا رد عندي سوى الشعور بالعجز وأنا بكامل قوتي ولا نقول إلاّ حسبنا الله ونعم الوكيل !!!!

عاطف عثمان – الامارات العربية المتحدة

تنويه…

هذه الرسالة نشرتها كاملة لأنها تثير موضوعا مهما… وان شاء الله ستكون لي عودة لهذا الموضوع الذي انتهك حقا دستوريا لحفنة من المواطنين

عبداللطيف البوني