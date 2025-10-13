محافظ بنك السودان برعي الصديق غادر قاعة الاجتماعات مغاضباً

■ غير قابل للنفي.

■ ظهر يوم أمس الأحد غادر محافظ بنك السودان برعي الصديق قاعة الاجتماعات بمجمع الوزارات مغاضباً بعد أن احتدم الخلاف بينه وبين ممثلي الشركات المصدرة للذهب، والذين أصروا على رؤيتهم الرافضة لقرار حصرية تصدير الذهب عبر بنك السودان. كان لافتاً داخل الاجتماع موقف وزير المالية د. جبريل المساند لموقف الشركات المصدرة للذهب، أن يعود الصادر للشركات، وهو ما يرفضه المحافظ برعي بشدة، وخرج على إثره غاضباً تاركاً رئيس الوزراء داخل الاجتماع.



■ عقب خروج برعي، الذي أثار دهشة المجتمعين، تقدم د. كامل إدريس بمقترح لتكوين لجنة مصغرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتباينة في مواقفها.

■ بدا واضحاً من عاصفة اجتماع مجمع الوزارات ببورتسودان أن الأمور تتجه إلى مكتب رئيس مجلس السيادة، لمعرفة اسم المحافظ الجديد لبنك السودان .

عبد الماجد عبد الحميد