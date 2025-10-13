جمهورية النيل ليست جديدة …

في أول الستينات من القرن المنصرم زمن طيب الذكر عبود وأنيانيا ون طرح مشروع إنفصال الجنوب من قبل الإنفصاليين ومعه عدة إقتراحات لإسم الدولة الجديدة.

دولة النيل.

دولة أزانيا.

دولة الأماتونج.

الأماتونج هي هضبة مرتفعة شرق الإستوائية وفيها سلسلة جبال وتشابه هضبة جبل مرة وهضبة الأماتونج من المناطق التي لم يكتشف السودانيون جمالها وهي أكبر مساحة وأضخم كثيرا من جبل كينيا الذي أطلقوا إسمه على الدولة التي صنعتها بريطانيا.

من 1926م ظل مشروع الجزيرة قوميا يصرف من خلال الخزينة العامة على كل السودان وما أن تم إكتشاف واستخراج البترول من الجنوب في 1998م حتى أطلق بعض كبار القادة الجنوبيين إعلان بترول الجنوب للجنوب.

دولة النيل التي يعلنها اليوم أكتوبر 2025م بعضهم في جنوبسودان هي تطبيق في دائرة أضيق لإعلان بترول الجنوب للجنوب نحو بترول النوير للنوير لأنها دولة أرض النوير فالأرض في جنوبسودان حواكير قبائل.

لن ترتاح دولة في أفريقيا تعلو فيها قيم وقوانين القبيلة والحاكورة على قيم وقوانين الوطنية والمواطنة وفي ما تبقى من السودان بعد مغادرة حاكورجية جنوبسودان في 2011م ظلت قيم الوطن والمواطنة تعلو لدى إنسان الشمال وفي جغرافيا الشمال المستهدف حاليا من هوامش الحواكير والقبائل سواء الحاكورجية الذين يقاتلون ضده أو من يزعمون أنهم معه في نفس الخندق وإن رفعوا عقيرتهم مكرا وتدليسا بشعار السودان يسع الجميع.

#كمال_حامد 👓