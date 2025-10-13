شاهد بالفيديو.. “موتي والبحبوني عدد شعرات رأسي”.. سيدة الأعمال “كادي” ترد على فتاة كتبت لها: (والله العظيم ما حصل كرهت زول قدرك)

مداراتمنوعات

2025/10/13
نشرت اليوتيوبر وصانعة المحتوى وسيدة الأعمال السودانية, المعروفة “مروة”, تعليق لفتاة هاجمتها من خلاله دون أن يكون بينهما سابق معرفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن سيدة الأعمال الشهيرة باسم “مروة كادي”, خرجت في مقطع فيديو قصير ردت فيه على هجوم الفتاة.

وكانت الفتاة قد قالت في تعليقها: (والله العظيم ما حصل كرهت زول قدرك), “كادي”, أكدت لها أن محبتها لها لن تضيف لها وكذلك كرهها لها.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (أقعدي مع نفسك وحلي العقد الجواك, أنا البحبوني عدد شعرات رأسي”, وختمت قائلة: “موتي”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

