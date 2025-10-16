ترامب “يخاطر” بمسيرته السياسية ويغازل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (فيديو)

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “جمال” رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني خلال قمة شرم الشيخ للسلام لوقف النار في غزة، والتي كانت ميلوني فيها المرأة الوحيدة المشاركة.

وفي خطاب ألقاه أمام الحضور، قال ترامب، الذي ترأس القمة إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “لدينا امرأة شابة.. ليس من حقي قول ذلك عادة، لأن حياتكَ السياسية قد تنتهي إذا قلت “جميلة” في الولايات المتحدة.. لكنها امرأة جميلة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، وهو يبحث بعينيه عن ميلوني: “سأخاطر، أين هي؟ هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ لأن ذلك صحيح”.

وأكد ترامب على مكانتها السياسية قائلا: “إنها تحظى باحترام كبير في إيطاليا. إنها سياسية ناجحة جدا”.

من جانبها، اكتفت ميلوني، التي كانت تقف خلف ترامب مباشرة، بالابتسام أثناء تصريحاته.

وفي الصورة الجماعية التي ضمت نحو 30 زعيمًا عالميًا، برزت ميلوني كونها المرأة الوحيدة بين المشاركين.

Trump calls Italian Prime Minister Meloni "beautiful" and says calling a woman beautiful in the U.S. is the "end of your political career." "I'll take my chances."😂 pic.twitter.com/nNdpaIhfd9 — Daily Wire (@realDailyWire) October 13, 2025

المصدر: RT