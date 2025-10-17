مرتضى منصور يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 برمز “السفينة”

تقدم المستشار مرتضى منصور بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب مستقلًا، وحضر لمقر اللجنة المعنية باستقبال أوراق المرشحين والمنعقدة بمحكمة المنصورة الابتدائية، وذلك خلال الدقائق الأخيرة من غلق باب الترشح.

وأعلن منصور حصوله يوم الاربعاء على الرمز الانتخابي «السفينة» والرقم «21»، ليكون في الترتيب الأخير في كشف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة مركز ومدينة ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

شهد محيط محكمة المنصورة الابتدائية تجمع عدد من أنصار المستشار مرتضى منصور، واستقبلوه بالهتافات المؤيدة لترشحه لخوض السباق الانتخابي عن مسقط رأسه دائرة ميت غمر، معلنين ثقتهم فيه لنيل عضوية المجلس مرة أخرى.

وتعقد انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين، وتُدرج محافظة الدقهلية ضمن محافظات المرحلة الثانية، وتُجرى الانتخابات بها يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للمحافظة بالبرلمان 38 مقعدًا، بواقع 17 مقعدًا بنظام القائمة، و21 مقعدًا بنظام الفردي موزعين على 10 دوائر انتخابية.

بوابة روز اليوسف